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Глава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку

Глава ВМС США Ричард Спенсер не собирается уходить в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу морского пехотинца, которого могут исключить из элитных войск. Об этом сообщает Associated Press.

Во время общения с журналистами на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе министр сказал, что не грозился покинуть свой пост. При этом он отметил, что решение вопроса остается за Трампом.

«Президент США является главнокомандующим... И может принимать решения и отдавать распоряжения соответствующим образом», — сказал Спенсер.

Ранее New York Times сообщало, что Спесер и возглавляющий элитное подразделение Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин пригрозили уйти в отставку из-за разных позиций с главой государства по поводу военнослужащего Эдварда Галлахера.

Речь идет о «морском котике», который в 2017 году сделал фото с убитым боевиком «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Ираке. В июле 2019 года военный суд США признал его виновным в незаконном позировании.

Галлахера обвиняли также в убийстве пленного боевика и незаконном обстреле безоружного мирного населения. Но эти обвинения были сняты. В итоге морпеху снизили выплаты и понизили в звании. Кроме того, комиссия ВМС собирается рассмотреть дело «морского котика» и выяснить, достоин ли он оставаться в рядах элитного подразделения.

В ситуацию вмешался Дональд Трамп, который в своем Twitter потребовал восстановить военного в звании и вернуть ему пенсию, а также заявил, что ВМС не вправе исключать Галлахера из SEAL.

Спенсер в ответ заявил, что не считает твиты официальными приказами. Но отметил, что президент может в соответствующем порядке остановить процесс дальнейшего рассмотрения дела Галлахера.

Теги: США, ВМС, морпех, отставка
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