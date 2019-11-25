Глава Пентагона попросил уйти в отставку главу ВМС США

Глава Пентагона Марк Эспер попросил министра ВМС США Ричарда Спенсера уйти в отставку по причине утраты доверия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

Как передает Associated Press со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, 24 ноября Спенсер подал заявление об отставке.

По данным The Washington Press, решение было принято из-за потери доверия к Спенсеру после дела спецназовца американского морского пехотинца Эдварда Галлахера, обвинявшегося в совершении военных преступлений в Афганистане. Эспер попросил об уходе министра ВМС после поступившей к нему информации о том, что Спенсер в частном порядке предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело Галлахера, взамен обещая гарантировать уход Галлахера из ВМС с сохранением звания.

Ранее NYT сообщала, что из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу дела Галлахера Спенсер угрожал своей отставкой. Американский лидер сообщил в своем Twitter, что ВМС не вправе исключать Галлахера из подразделения, в ответ министр заявил, что твиты не могут считаться приказами. Позже Спенсер опроверг информацию о своей готовности покинуть пост.