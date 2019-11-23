Главком ВМС США отказался следовать указаниям Трампа о морском пехотинце

Попытка Трампа оправдать сфотографировавшегося с трупом боевика солдата из элитного подразделения пока не увенчалась успехом

Ричард Спенсер (Фото: Lynne Sladky / AP)

Главнокомандующий военно-морскими силами США Ричард Спенсер заявил, что морской пехотинец, которого уже неделю защищает в своем Twitter президент Дональд Трамп, все же предстанет перед специальной комиссией, которая обсудит вопрос о его исключении из рядов элитного подразделения.

«Я думаю, что рассмотрение этого дела необходимо, чтобы были порядок и дисциплина», - заявил Спенсер. По его словам, 2 декабря комиссии следует решить вопрос о дальнейшем пребывании военнослужащего в рядах морской пехоты США, сообщает агентство Reuters.

Морпехом является Эдвард Галлахер, который в 2017 году сфотографировался на фоне убитого в Ираке боевика «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Военному суду не удалось доказать, что Галлахер тогда убил пленного экстремиста. Однако за публикацию вызывающей фотографии его понизили в звании и урезали ему пенсию.

На прошлой неделе в ситуацию решил вмешаться сам Трамп, который заявил, что ВМС должны восстановить Галлахера в звании и вернуть ему полную пенсию. Однако в руководстве военно-морскими силами заявили, что вместо этого 2 декабря будут решать вопрос об увольнении солдата из своих рядов.

Трамп продолжил защищать Галлахера. В своем Twitter он заявил, что дело было проведено очень плохо с начала до конца, и ВМС не должны увольнять морпеха. На это последовал ответ, что военно-морские силы США готовы подчиняться законным приказам президента, но не рассматривают как таковой сообщение в социальной сети.

Эксперты New York Times ранее указывали, что президент США, будучи главнокомандующим, в теории может вмешиваться в любые военные вопросы. Однако до Трампа большинство руководителей страны предпочитали, чтобы ответственность за дела в армии лежала на высших офицерах.

При этом мнения относительно того, кем в действительности является Галлахер, в США разделились. Одни считают его военным преступником, другие уверены, что морпех продемонстрировал неприглядную стороны войны, однако ничего ужасного не сделал.