Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Главком ВМС США отказался следовать указаниям Трампа о морском пехотинце Политика, 02:25 Представитель США назвал условие оказания помощи в восстановлении Сирии Политика, 02:23 Суд в Коми арестовал экс-ректора университета по подозрению в коррупции Общество, 01:46 Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА Спорт, 01:35 Генпрокурор США опроверг слух об убийстве в тюрьме финансиста Эпштейна Политика, 01:33 Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой Политика, 01:05 МИД Латвии прокомментировал запрет вещания девяти российских телеканалов Политика, 00:45 В конгрессе потребовали прояснить мнение США о Договоре об открытом небе Политика, 00:29 В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть Общество, 00:13 Астрономы оценили опасность от летящего на землю астероида Общество, 00:04 Актер сообщил о просьбе Дорониной к Путину вмешаться в ситуацию во МХАТе Общество, 22 ноя, 23:59 Оппозиция на Украине заявила о слежке со стороны СБУ Политика, 22 ноя, 23:58 Адвокат ответил на слова об участии в расследовании экс-девушки Соколова Общество, 22 ноя, 23:46 WSJ сообщила о ставке крупнейшего хедж-фонда на падение глобального рынка Экономика, 22 ноя, 23:32
Политика ,  
0 
Главком ВМС США отказался следовать указаниям Трампа о морском пехотинце
Попытка Трампа оправдать сфотографировавшегося с трупом боевика солдата из элитного подразделения пока не увенчалась успехом
Ричард Спенсер (Фото: Lynne Sladky / AP)

Главнокомандующий военно-морскими силами США Ричард Спенсер заявил, что морской пехотинец, которого уже неделю защищает в своем Twitter президент Дональд Трамп, все же предстанет перед специальной комиссией, которая обсудит вопрос о его исключении из рядов элитного подразделения.

«Я думаю, что рассмотрение этого дела необходимо, чтобы были порядок и дисциплина», - заявил Спенсер. По его словам, 2 декабря комиссии следует решить вопрос о дальнейшем пребывании военнослужащего в рядах морской пехоты США, сообщает агентство Reuters.

Морпехом является Эдвард Галлахер, который в 2017 году сфотографировался на фоне убитого в Ираке боевика «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Военному суду не удалось доказать, что Галлахер тогда убил пленного экстремиста. Однако за публикацию вызывающей фотографии его понизили в звании и урезали ему пенсию.

На прошлой неделе в ситуацию решил вмешаться сам Трамп, который заявил, что ВМС должны восстановить Галлахера в звании и вернуть ему полную пенсию. Однако в руководстве военно-морскими силами заявили, что вместо этого 2 декабря будут решать вопрос об увольнении солдата из своих рядов.

Трамп продолжил защищать Галлахера. В своем Twitter он заявил, что дело было проведено очень плохо с начала до конца, и ВМС не должны увольнять морпеха. На это последовал ответ, что военно-морские силы США готовы подчиняться законным приказам президента, но не рассматривают как таковой сообщение в социальной сети.

Эксперты New York Times ранее указывали, что президент США, будучи главнокомандующим, в теории может вмешиваться в любые военные вопросы. Однако до Трампа большинство руководителей страны предпочитали, чтобы ответственность за дела в армии лежала на высших офицерах.

При этом мнения относительно того, кем в действительности является Галлахер, в США разделились. Одни считают его военным преступником, другие уверены, что морпех продемонстрировал неприглядную стороны войны, однако ничего ужасного не сделал.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
Материалы по теме
Морпехи на Украине отказались снимать черные береты перед Порошенко
Политика
Times сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат
Политика
Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter