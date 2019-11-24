Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Три человека погибли в аварии с автомобилем и поездом в США Общество, 04:32 Умер последний в Малайзии суматранский носорог Общество, 04:18 NYT узнала об угрозах главы ВМС США покинуть пост из-за спора с Трампом Политика, 03:54 В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк Общество, 03:54 Парламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса Политика, 03:26 Голодец сообщила о первом этапе внедрения меток безопасности в музеях Общество, 03:26 Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов Общество, 02:59 Tesla получила тысячи заказов на новый пикап после неудачной презентации Технологии и медиа, 02:49 «Калашников» показал видео с прототипом нового электромотоцикла Технологии и медиа, 02:17 Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией Политика, 01:57 «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес благодаря дублю Габигола Спорт, 01:42 В Королеве произошел пожар в жилом доме Общество, 01:24 Маск объяснил стоившее ему должности в Tesla сообщение в Twitter Технологии и медиа, 01:21 МЧС исключило «оправданный риск» для ухода от ответственности Общество, 01:05
Политика ,  
0 
NYT узнала об угрозах главы ВМС США покинуть пост из-за спора с Трампом
Ричард Спенсер разошелся с президентом во мнении по поводу скандала вокруг морпеха Эдварда Галлахера, которого суд оправдал по ряду военных преступлений
Ричард Спенсер (Фото: Alex Brandon / AP)

Министр ВМС США Ричард Спенсер и контр-адмирал, который возглавляет элитное подразделение Сил специальных операций SEAL («Морские котики») Коллин Грин, пригрозили уйти в отставку на фоне разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу скандала вокруг одного из морских пехотинцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Речь идет о морском пехотинце Эдварде Галлахере. В 2017 году в Ираке Галлахер сделал фотографию с телом убитого боевика группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России). В июле военный трибунал признал его виновным в незаконном позировании на фото, но оправдал в убийстве взятого в плен боевика. Кроме того, с морского пехотинца были сняты обвинения в преднамеренном обстреле безоружных гражданских лиц. В итоге за позирование на фото с телом убитого боевика военнослужащий был понижен в звании и лишен части выплат.

На этой неделе командование ВМС США заявило, что дело Галлахера рассмотрит специальная комиссия флота, которой предстоит выяснить достоин ли морпех оставаться в рядах SEAL. Окончательное решение остается за руководством ВМС США, уточняет издание. 

Однако в ситуацию решил вмешаться Дональд Трамп, который на своей странице в Twitter заявил, что ВМС не могут исключить Галлахера из подразделения.

Министр ВМС США в ответ на это заявил, что сообщения в Twitter не могут считаться приказами. «Мне нужен официальный приказ», — сказал Спенсер. «Я не рассматриваю [твиты] как официальные приказы», — приводит его слова Reuters.

Фотогалерея 
Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа

В субботу на конференции по безопасности в Галифаксе Спенсер отрицал, что грозил уйти в отставку. «Вопреки распространенному мнению, я все еще здесь», — приводит издание его слова. «Я не грозил уйти в отставку. Но давайте просто скажем, что мы здесь, чтобы поговорить о внешних угрозах, и Эдди Галлахер не является одной из них», — сказал министр.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ВМС США, отставки, Дональд Трамп
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter