NYT узнала об угрозах главы ВМС США покинуть пост из-за спора с Трампом

Ричард Спенсер разошелся с президентом во мнении по поводу скандала вокруг морпеха Эдварда Галлахера, которого суд оправдал по ряду военных преступлений

Ричард Спенсер (Фото: Alex Brandon / AP)

Министр ВМС США Ричард Спенсер и контр-адмирал, который возглавляет элитное подразделение Сил специальных операций SEAL («Морские котики») Коллин Грин, пригрозили уйти в отставку на фоне разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу скандала вокруг одного из морских пехотинцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Речь идет о морском пехотинце Эдварде Галлахере. В 2017 году в Ираке Галлахер сделал фотографию с телом убитого боевика группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России). В июле военный трибунал признал его виновным в незаконном позировании на фото, но оправдал в убийстве взятого в плен боевика. Кроме того, с морского пехотинца были сняты обвинения в преднамеренном обстреле безоружных гражданских лиц. В итоге за позирование на фото с телом убитого боевика военнослужащий был понижен в звании и лишен части выплат.

На этой неделе командование ВМС США заявило, что дело Галлахера рассмотрит специальная комиссия флота, которой предстоит выяснить достоин ли морпех оставаться в рядах SEAL. Окончательное решение остается за руководством ВМС США, уточняет издание.

Однако в ситуацию решил вмешаться Дональд Трамп, который на своей странице в Twitter заявил, что ВМС не могут исключить Галлахера из подразделения.

Министр ВМС США в ответ на это заявил, что сообщения в Twitter не могут считаться приказами. «Мне нужен официальный приказ», — сказал Спенсер. «Я не рассматриваю [твиты] как официальные приказы», — приводит его слова Reuters.