Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации. Об этом сенатор сообщил в своем Twitter.

Пушков привел слова грузинской исполнительницы Нино Катмаздзе, назвавшей Россию «оккупантом» и уточнившей, что она «никогда не пела на русском». Сенатор поинтересовался, кто из его подписчиков полагает, что певицу стоит приглашать петь в Россию и готов «пригласить ее на чашечку кофе». До этого он отмечал, что россияне «устали от гастролеров», приезжающих в страну, чтобы заработать.

Ранее депутат российской Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что концерты украинских исполнителей в России — это хороший шаг для нормализации отношений, а исполнители, включая Софию Ротару и Нино Катмадзе, имеют право на любое мнение о российской политике. Поклонская также заявила, что каждый может пригласить артиста на кофе, чтобы обсудить его мнение по тому или иному вопросу.

В декабре 2018 года певица София Ротару отказалась принимать участие в концерте «Песня года» после введения на Украине военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе. В ноябре текущего года продюсер исполнительницы Иосиф Пригожин сообщил, что она вернется на российскую сцену и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM» и «Песне года». В Совфедере раскритиковали решение Ротару, отметив, что таким образом исполнители «хотят заработать». Концертный директор назвал критику певицы «травлей». По его словам, ранее она отказалась приехать в Россию из-за запрета на выезд из страны для мужчин, поскольку в поездках ее сопровождает «целая команда».