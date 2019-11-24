Поклонская поддержала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару, планы которой выступить в России ранее раскритиковали в Совете Федерации. Соответствующий пост депутат опубликовала на странице в Facebook.

Поклонская отметила, что концерты украинских артистов в России являются «отличным шагом для нормализации отношений», а личное мнение каждого человека о политике России не делает творчество менее ценным.

Кроме того, Поклонская отметила, что каждый может пригласить артиста на кофе, чтобы обсудить его позицию по какой-либо проблеме. «Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», — заключила депутат.

В декабре прошлого года Ротару отказалась от участия концерте «Песня года» после введения на Украине военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе. В ноябре этого года ее продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что певица вернется на российскую сцену и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM» и «Песне года».