Директор Ротару назвал «заказом» травлю певицы

Концертный директор Софии Ротару считает, что артистка подверглась травле из-за отказа годом ранее выступать в России после введения военного положения на Украине. Об этом Сергей Лавров рассказал URA.RU.

«Мы думаем, что, скорее всего, это был какой-то заказ», — заявил он. По его словам, Ротару не приехала выступать на «Песню года», потому как введенное Киевом военное положение предполагало запрет на выезд из страны мужчинам. А певицу в поездках сопровождает «целая команда», пояснил Лавров.

Также Лавров назвал «заведомо ложными» сведения о том, что Ротару финансировала украинских военных, участвующих в операции в Донбассе. С соответствующими обвинениями ранее выступил в своем блоге на «РЕН.ТВ» Анатолий Вассерман

В ноябре продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что София Ротару выступит на «Песне года» и фестивале «Легенды Ретро FM». В Совете Федерации раскритиковали возвращение певицы на российскую сцену. По мнению сенатора Валерия Рязанского, «лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале».

София Ротару отказалась от участия в концерте «Песня года», который проходил 1 декабря 2018 года в московском СК «Олимпийский». Это случилось после того, как власти на Украине ввели военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе.