Участница из Польши второй год подряд выиграла «Детское Евровидение»

Участница из Польши второй год подряд выиграла «Детское Евровидение»

Победительницей международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019», финал которого состоялся 24 ноября в польском городе Гливице, стала представительница этой страны — 12-летняя Виктория Габор. По результатам голосования профессионального жюри и зрителей артистка получила 278 баллов за исполнение песни «Супергерой».

На второй строчке — 12-летний Ержан Максим из Казахстана, набравший 227 баллов. Третьей стала представительница Испании Мелани Гарсия — у нее 212 баллов.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, выступивший с песней «Время для нас», занял 13-е место. Всего в конкурсе участвовали представители 19 стран.

Представительница Польши стала победительницей конкурса второй год подряд. В 2018 году, когда конкурс проходил в Минске, победу одержала 12-летняя Роксана Вегель.