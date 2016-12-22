Представительница России проиграла в финале «Детского Евровидения — 2018»

В Минске завершился песенный конкурс «Детское Евровидение — 2018», победителем которого стала представительница Польши Роксана Вегель. Об этом сообщается на сайте «Детского Евровидения».

В финале конкурса выступили 20 участников. Вегель по итогам голосования набрала 215 баллов, опередив занявшую второе место Ангелину (Франция) на 12 голосов. Третье место заняла Австралия с 201 баллом в общем зачете.

Представлявшая Россию с песней «Unbreakable» жительница Барнаула Анна Филипчук заняла лишь 10-ое место, набрав 122 балла. Следом за ней расположился представитель страны-хозяйки конкурса Даниэль Ястремский.

Представительница Украины Дарина Красновецкая заняла в финале «Детского Евровидения» четвертое место. В свою очередь Казахстан занял шестое место, Грузия — восьмое, Армения — девятое, Сербия — 19-ое.

В прошлом году в «Детском Евровидении — 2017» победу одержала Россия. Россиянка Полина Богусевич лишь на три балла опередила представителя Грузии. Третьей, как и в этом году, оказалась Австралия.