Экс-депутат Рады посоветовал украинцам забыть про Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады Украины VII и VIII созыва Евгений Балицкий считает, что Украина никогда не сможет вернуть Крым и Донбасс. Такое мнение политик выразил в эфире YouTube-канала InterVizor.

Политик раскритиковал события Евромайдана, произошедшие в ноябре 2013 года, и назвал их госпереворотом.

«Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга?», — сказал Балицкий.

По мнению экс-депутата, минский формат необходим для оттягивания времени, а главным критерием является установление мира. Политик посоветовал навсегда забыть об утраченных Украиной Крыме и Донбассе и «оформить это мероприятие» в рамках украинского законодательства.

Также Балицкий поддержал отвод войск, потому что возвращение Донбасса в состав Украины, по его мнению, «в любом случае невозможно». Он добавил, что к такому выводу пришел после общения с жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Политик также посоветовал навсегда забыть об утраченных Украиной Крыме и Донбассе и «оформить это мероприятие» в рамках украинского законодательства.

Ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич объявил о начале разработки стратегии по возвращению полуострова дипломатическим путем. Комментируя это заявление в беседе с РБК, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил ликвидировать представительство украинского президента на полуострове.

Крым стал российским в 2014 году, когда за присоединение полуострова к России проголосовали более 95% участников референдума на полуострове. Украина, страны Евросоюза и США не признали его результаты и считают произошедшее аннексией. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.