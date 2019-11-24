В Крыму оценили заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков и депутат Госсовета республики Валерий Аксенов прокомментировали РБК слова главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о том, что полуостров является «кошмарящей» Европу военной базой России.

«Украинские политики сменяют друг друга, но продолжают озвучивать глубокомысленные суждения, которые, конечно, вызывают определенную иронию. Крым в составе России с 1783 года, и Черноморский флот был заложен в 1784 году в Крыму, и все эти годы он стоял там, и конкретно в городе Севастополь», — заявил Цеков.

По его словам, «кошмарят» Европу прежде всего США. «Тут надо помнить о бомбардировках Югославии, если говорить о Средиземном море, и тут надо помнить, что США и НАТО развязали многочисленные войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, это сделала не Россия», — добавил он.

В свою очередь, Аксенов сказал, что в республике не понимают, почему на Украине ищут враждебность по отношению к Крыму. Он отметил, что «для нас, жителей бывшего СССР, украинцы — братья». «Украина сегодня понятно под чьей властью ходит. Мы никогда против Украины ничего не имели, у нас там живут друзья и родственники. Для нас это как ссора двух соседей по лестничной площадке. Делается это все, конечно, под диктовку из-за рубежа», — считает депутат.