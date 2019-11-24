Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
В Британии Би-би-си обвинили в замалчивании о связях политиков с Россией Политика, 19:18 Австралийский диетолог назвала лучшие и худшие продукты для завтрака Общество, 19:03 В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка Общество, 18:51 В Москве двух подростков заподозрили в избиении 15-летнего сверстника Общество, 18:34 «Краснодар» обыграл «Урал» и вышел на третье место в чемпионате России Спорт, 18:34 В Крыму оценили заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе Политика, 18:27 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:20 Экс-депутат Рады посоветовал украинцам забыть про Крым и Донбасс Политика, 18:17 РПЛ проведет проверку из-за кричалок о Дзюбе на матче «Спартак» — «Урал» Спорт, 18:13 Четверо из погибших в ДТП в Оренбуржье оказались гражданами Узбекистана Общество, 17:54 Россия проведет совместные военно-морские учения с ЮАР и Китаем Политика, 17:46 «Трактор» обыграл «Торпедо» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ Спорт, 17:42 Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень Общество, 17:42 СМИ сообщили об оскорблениях в адрес Дзюбы на матче «Спартак» — «Урал» Спорт, 17:18
Политика ,  
0 
В Крыму оценили заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков и депутат Госсовета республики Валерий Аксенов прокомментировали РБК слова главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о том, что полуостров является «кошмарящей» Европу военной базой России.

«Украинские политики сменяют друг друга, но продолжают озвучивать глубокомысленные суждения, которые, конечно, вызывают определенную иронию. Крым в составе России с 1783 года, и Черноморский флот был заложен в 1784 году в Крыму, и все эти годы он стоял там, и конкретно в городе Севастополь», — заявил Цеков.

Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу базой России

По его словам, «кошмарят» Европу прежде всего США. «Тут надо помнить о бомбардировках Югославии, если говорить о Средиземном море, и тут надо помнить, что США и НАТО развязали многочисленные войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, это сделала не Россия», — добавил он.

В свою очередь, Аксенов сказал, что в республике не понимают, почему на Украине ищут враждебность по отношению к Крыму. Он отметил, что «для нас, жителей бывшего СССР, украинцы — братья». «Украина сегодня понятно под чьей властью ходит. Мы никогда против Украины ничего не имели, у нас там живут друзья и родственники. Для нас это как ссора двух соседей по лестничной площадке. Делается это все, конечно, под диктовку из-за рубежа», — считает депутат.

Хомчак, находясь в Брюсселе на мероприятиях в рамках заседания Военного комитета Европейского союза, сделал заявление о том, что Крым нужен России в качестве военной базы, которая должна «кошмарить» Европу и Северную Африку, а не для того, чтобы там отдыхали россияне.  По его мнению, использование полуострова в качестве военной базы даст Москве возможность господствовать в Средиземном море. Кроме того, он сказал, что Россия пытается позиционировать весь Черноморский бассейн как свои воды.

Теги: Крым, Украина, военная база
Материалы по теме
Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу базой России
Политика
The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter