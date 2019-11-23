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В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту

В Малайзии задержали сухогруз New Orion, следовавший под флагом Камеруна, с россиянином на борту. Об этом сообщает российское посольство в Малайзии на странице Facebook.

По информации, которую посольство получило из Агентства по охране морских границ Малайзии, судно было задержано 21 ноября в 14:30 по местному времени (19:30 мск). На борту находились 22 гражданина Украины и один россиянин. В посольстве уточнили, что причиной задержания судна стало отсутствие разрешения на якорную стоянку. Сейчас проводятся следственные действия.

В середине июля в Ормузском проливе, который соединяет Персидский и Оманский заливы, Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Среди членов экипажа были трое россиян. По данным иранских властей, причиной задержания стало то, что танкер столкнулся с рыболовецким судном и не отреагировал на сигнал бедствия. Об освобождении танкера власти Ирана заявили в сентябре.

Теги: Малайзия, сухогруз, задержание
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