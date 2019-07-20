Дипломаты заявили об отсутствии связи с россиянами на задержанном танкере

На борту британского танкера, задержанного Ираном 19 июля, находятся три россиянина — два вторых механика и один электромеханик. Сотрудники посольства пока не могут с ними связаться. Об этом РБК сообщили в российской дипмиссии в Тегеране.

«На данный момент все члены экипажа остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур. Связи у посольства с нашими гражданами пока нет, но мы находимся с иранской стороной в контакте по этому вопросу», — заявили в посольстве.

Иранские агентства сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал танкер Stena Impero, который шел под британским флагом. Причиной для задержания назвали несоблюдение международных законов.

По утверждению Ирана, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на поданные сигналы бедствия. В его экипаже, как подтвердили РБК в посольстве в Тегеране, находились три моряка из России.