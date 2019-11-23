Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой

В Киеве не рассматривают силовой сценарий возвращения Крыма. Об этом сообщил представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, сейчас «и в контексте Крыма, и в контексте Донбасса» речь идет о политико-дипломатических путях. При этом Кориневич уточнил, что его представительство ответственно за юридическую сторону исполнения стратегии. по возвращению Крыма. Он также отметил, что Киев осведомлен о том, какое российское вооружение имеется на полуострове.

Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

В конце октября этого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости «безопасной интеграции» Крыма и Донбасса в состав страны. Он также отметил, что планирует затронуть вопрос о принадлежности полуострова в рамках саммита «нормандского формата». Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает невозможным обсуждение вопроса возвращения Крыма Киеву.