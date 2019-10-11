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Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
По словам президента, украинцы любили Крым за другое и продолжали ездить туда, «даже когда в Турции и в Египте стало дешевле»
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел. Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Киеве. О своей недвижимости Зеленский вспомнил в контексте вопроса о присоединении Крыма к России, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в контексте решения вопроса о возвращении Крыма в состав Украины необходимо думать о его жителях. «Мы же с вами знаем, что цивилизации и инфраструктуры там не было. Нет смысла сейчас говорить, что это ошибки власти <…> Мы же любили Крым за другое, за то что он наш, он же родной», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинцы продолжали ездить в Крым, «даже когда в Турции и в Египте стало дешевле». Он признался, что хоть и ездил отдыхать за границу, одну неделю он предпочитал с семьей проводить в Крыму.

«Мы очень любили и любим Крым. Я купил там квартиру», — признался Зеленский, уточнив, что покупка была совершена в 2013 году. «Купил и завез туда плитку, кафель. И не успел ничего сделать», — посетовал он.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть полуостров в свой состав. Еще в 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Крым, Украина, Россия
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