Бутина сообщила об условиях содержания в американской тюрьме

Вернувшаяся в Россию Мария Бутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS, записанном незадолго до освобождения россиянки.

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве», — заявила Бутина, отметив, что в трудные времена во время тюремного заключения ей помогала вера.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года, когда она находилась там по студенческой визе. Бутину обвинили в работе иностранным агентом без лицензии, ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Позже срок сократили на десять дней. После освобождения Бутина вернулась на родину. Россиянка сообщила, что в дальнейшем планирует заниматься правозащитной деятельностью.