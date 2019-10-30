Бутина заявила о планах защищать права заключенных

Мария Бутина, отбывшая наказание в американской тюрьме и вернувшаяся в Россию, заявила, что планирует заняться правозащитной деятельностью. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

«А на будущее я могу сказать, что вряд ли я просто буду заниматься тихой деятельностью. Правозащитная деятельность останется основным моим приоритетом», — сказала она.

Бутина добавила, что известность, которую она получила, стала знаком того, что ей нужно бороться за права находящихся в местах лишения свободы. По ее словам, к ним относятся «не так как положено».

Она отметила, что прежде всего имеет в виду российских граждан, которые находятся за рубежом. Россиянка заявила, что также будет заниматься правами американок, которые просили ее рассказать о том, что происходит в тюрьмах США. «Если выразить это одним словом — это просто кошмар», — сказала она.