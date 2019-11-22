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Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

Экономический рост в России нужно сделать более устойчивым и динамичным, а в течение ближайших трех лет закрепить позитивные тенденции в экономике. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.

По его словам, ведомства, занимающиеся экономической политикой, должны сверить все направления повестки и за счет экономического роста добиться увеличения доходов граждан. «Что называется, сверим часы. Надеюсь, что эта сверка часов приведет к большей координации между различными министерствами и структурами», — пояснил он. В среду президент также назвал обеспечение роста реальных доходов населения одним из ключевых показателей экономического развития, признав, что пока у страны на этом направлении успехи «скромные».

Госдума 21 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году составят 20,38 трлн руб., а в последующие два года будут расти на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн руб.

Теги: Владимир Путин, экономический рост
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