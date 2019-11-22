В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы

В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы

В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымское управление МЧС.

По словам главы республиканского управления ведомства Сергея Шахова, инцидент произошел вечером 21 ноября, ущерб получила средняя школа №7. Общая площадь повреждений составила 840 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

В пятницу, 22 ноября, занятия в школе отменили. Всего в учебном заведении учатся 380 человек. Как сообщил «Крыминформу» глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов, занятия возобновятся в понедельник, 25 ноября. «В первую очередь займемся разборкой завалов. <…> Ну, и затем восстановление, сейчас работаем над этим», — добавил он.

По данным Гидрометцентра, 22 ноября на полуострове ожидается северо-восточный ветер, местами с порывами до 22–27 м/с.