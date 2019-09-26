В Новосибирске загорелась крыша жилого дома

В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша. По предварительным данным, площадь возгорания составила 400 кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошел в доме 15 по улице Советская в Железнодорожном районе. В настоящее время в тушении пожара участвуют 60 человек личного состава МЧС и 19 единиц техники. Экстренные службы города эвакуировали из горящего здания 34 человека, в том числе троих детей и одного инвалида.

«[Пожару присвоен] третий уровень сложности, так как дом относится к третьей степени огнестойкости: старая постройка, деревянные перекрытия», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает «Тайга.инфо», пятиэтажный жилом дом был построен в 1937 году.

Накануне, 25 сентября, на крытом катке в московском парке «Фили» произошел пожар. Площадь возгорания в административном здании составила 300 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.