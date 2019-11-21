В Новороссийске объявили режим ЧС из-за ветра 38 метров в секунду

Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, сообщается на сайте администрации и думы города.
В школах города 22 ноября решили отменить занятия, а родителей попросили не пускать детей на улицу. Детские сады при этом продолжат работать, добавили в администрации.
По данным властей, скорость ветра усилится до 35–38 м/с, что соответствует параметрам ураганного. В связи с этим мэр Новороссийска Игорь Дяченко провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram, что в ближайшие часы с сохранением до утра ожидаются ураганный ветер и волны высотой до трех метров. По его словам, стихия уже повредила крышу одной из школ.