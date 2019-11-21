В Новороссийске объявили режим ЧС из-за ветра 38 метров в секунду

В городе ожидаются усиление ветра до 35–38 м/с и трехметровые волны. Из-за стихии в Новороссийске уже оказалась повреждена крыша одной из школ, повалены деревья и дорожные знаки

Фото: chp.nvrsk / Instagram

Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, сообщается на сайте администрации и думы города.

В школах города 22 ноября решили отменить занятия, а родителей попросили не пускать детей на улицу. Детские сады при этом продолжат работать, добавили в администрации.

По данным властей, скорость ветра усилится до 35–38 м/с, что соответствует параметрам ураганного. В связи с этим мэр Новороссийска Игорь Дяченко провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

https://www.instagram.com/p/B5ImY-4lfhq/

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram, что в ближайшие часы с сохранением до утра ожидаются ураганный ветер и волны высотой до трех метров. По его словам, стихия уже повредила крышу одной из школ.