В магазине в Нижневартовске из-за пожара обрушилась кровля

В Нижневартовске загорелся магазин, из здания людям удалось эвакуироваться. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«В 11:49 по местному времени (9:49 мск) поступило сообщение. Предварительно, магазин ангарного типа, размер 100 на 100 кв. м. Люди все эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Задымление плотное и горение под обшивкой. Предварительно площадь возгорания 300 кв. м. Работает 11 единиц техники, 43 человека от МЧС», — сообщили в МЧС.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, загорелся дисконт-центр «Светофор», часть кровли обрушилась. Видео с места пожара очевидцы опубликовали в группе «ВКонтакте» «ЧП в Нижневартовске».

Ранее утром 24 сентября на востоке Москвы в ТЦ «Мандарин» загорелись два торговых павильона. Пожар удалось потушить более чем через час после возгорания.