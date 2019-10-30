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В Тулуне ветер сорвал крышу пятиэтажного дома

Порывы ветра снесли крышу двухподъездного пятиэтажного дома в городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября на улице Островского. В ведомстве рассказали, что площадь сорванной кровли составила 600 кв. м.

В результате никто не пострадал. По данным регионального главка, упавшая крыша повредила восемь легковых автомобилей. Спасатели расчистили завалы и освободили проходы к подъездам. В главке МЧС опубликовали фотографии с места происшествия.

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В ведомстве отметили, что ночью в области зафиксировали порывы западного ветра до 17-23 м/с. В главке МЧС предупредили, что 30 октября местами ветер усилится до 25-27 м/с и ожидается метель. Затем в регионе будет дождь, переходящий в мокрый снег, и гололедица.

В начале апреля в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа ветер сорвал крышу дома. Она обрушилась во двор, в результате никто не пострадал.

Теги: Иркутская область, крыша, ветер
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