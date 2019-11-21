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Время в пути на аэроэкспрессе до Шереметьево возросло после запуска МЦД
Согласно расписанию, с 21 ноября новой отправной точкой для аэроэкспрессов в Шереметьево стало подмосковное Одинцово. При этом продолжительность поездки в аэропорт с Белорусского вокзала вместо 35 минут составит почти час

Поездка на аэроэкспрессе, следующем из Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево, после открытия первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД) займет 50 минут вместо 35. Об этом свидетельствует расписание поездов, опубликованное на сайте перевозчика.    

Согласно расписанию, с четверга, 21 ноября, новой отправной точкой для поездов в Шереметьево стал город Одинцово в Московской области, затем они останавливаются на Белорусском вокзале. Время отправления с Белорусского вокзала также изменилось: вместо 30 минут каждого часа поезда в аэропорт будут уходить в 5 и 35 минут. Так, например, аэроэкспресс, выехавший из Одинцово в 14:26, будет на Белорусском вокзале через полчаса — в 15:05, а в аэропорт доберется к 15:55. 

В «Аэроэкспрессе» РБК подтвердили, что с 21 ноября поезда на направлении в Шереметьево курсируют в соответствии с новым графиком движения. Так, на участке от Одинцово до Белорусского вокзала поезда сделают промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцевская, Фили, Тестовская и Беговая. Далее от Белорусского вокзала поезда будут следовать в режиме экспресса с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале. 

График движения составляется исходя из текущих возможностей инфраструктуры железной дороги, пояснили РБК в «Аэроэкспрессе» в ответ на вопрос о том, почему продолжительность поездки с Белорусского вокзала выросла на 15 минут. При составлении графика «учитывается очень плотное и интенсивное движение всех поездов, курсирующих по этому участку Московской железной дороги», добавили в «Аэроэкспрессе».

«Совместно с РЖД мы прикладываем все возможные усилия для уменьшения времени в пути. <...> Кроме того, благодаря продлению маршрута у пассажиров появилась возможность выбрать наиболее удобное место посадки и высадки», — сообщили в компании.

Ранее компания «Аэроэкспресс», занимающаяся перевозками из аэропортов в город, объявила о начале эксплуатации двухэтажных поездов Stadler на линии в аэропорт Шереметьево. Как писал портал Travel.ru, высокие поезда не смогут ходить по ближнему к Белорусскому вокзалу пути из-за расположенного вблизи вокзала моста.  

О новой схеме движения аэроэкспрессов в Шереметьево стало известно в начале ноября. Тогда в компании объявили, что после открытия первой ветки МЦД, которая пройдет из Одинцово в Лобню, все поезда «Аэроэкспресса» в аэропорт будут отправляться не с Белорусского вокзала, а из Одинцово. При этом на пути из Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД, а в пути от Белорусского вокзала до аэропорта добавится еще одна остановка — Савеловский вокзал.  

В понедельник, 18 ноября, «Аэроэкспресс» объявил, что новый маршрут поездов в Шереметьево пройдет в том числе через инновационный центр «Сколково» и бизнес-кластер «Москва-Сити». По данным перевозчика, пассажиры смогут добраться от Сколково до аэропорта без пересадок за 1 час 20 минут, а от делового центра «Москва-Сити» — за час.

Авторы: Кристина Астафурова, Мария Кокорева
Теги: «Аэроэкспресс», Шереметьево
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«Аэроэкспресс» запустил в Шереметьево двухэтажные поезда
Общество
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