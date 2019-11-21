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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на границе Лаоса и Таиланда

В Лаосе на границе с Таиландом произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Геологической службы США.

Землетрясение зафиксировали в 23:50 по времени UTC (02:50 мск). Его очаг залегал на глубине 10 км.

Общество
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6

14 ноября землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии. Толчки зафиксировали в 138 км на северо-восток от города Тернате. Очаг находился на глубине 45,1 км.

В конце октября на Филиппинах в течение двух дней произошли два землетрясения. Одно из них магнитудой 6,8, а второе — 6,5. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 395 получили ранения и двое пропали без вести.

Теги: землетрясение, Лаос, Таиланд
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1
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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6
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