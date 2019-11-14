В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 16:17 (19:17 мск) в 138 км на северо-восток от города Тернате провинции Северное Малуку. Очаг землетрясения находился на глубине 45,1 км.

5 ноября у берегов Королевства Тонго произошло землетрясение магнитудой 6,6. За день до этого толчки магнитудой 6 сейсмологи зафиксировали в 28 км к юго-западу от чилийского города Ильяпель.



