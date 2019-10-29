На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове Минданао на юге Филиппин, сообщила Геологическая служба США, передает Associated Press.

Филиппинские сейсмологи зафиксировали магнитуду 6,4. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине около 50 км и находился неподалеку от района Кисанте, в меньше чем 100 км от города Давао. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В середине сентября на Филиппинах из-за землетрясения магнитудой 5,5 эвакуировали дворец Малаканьян — резиденцию президента страны. Эпицентр стихийного бедствия тогда находился к северо-востоку от города Бурдео.

