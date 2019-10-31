На Филиппинах произошло второе за два дня мощное землетрясение

На юге Филиппин произошло второе за прошедшие два дня мощное землетрясение магнитудой 6,5, передает Геологическая служба США.

По данным ведомства, очаг стихийного бедствия залегал на глубине 10 км, неподалеку от города Давао с более чем 1,2 млн жителей. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Двумя дня ранее, 29 октября, на Филиппинах, около 100 км от Давао, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Как сообщили в

местной службе спасения, в результате стихийного бедствия погибли как минимум восемь человек, еще двое пропали без вести и 395 были ранены, передает ABC News. Из-за землетрясения были повреждены более 2,7 домов и зданий, в том числе школы и больницы.

По данным телеканала, это уже третье мощное землетрясение за месяц. 16 октября на Филиппинах из стихийного бедствия магнитудой 6,3 погибли по меньшей мере семь человек, свыше 200 человек получили ранения, а также были разрушены или повреждены более 7 тыс. зданий.