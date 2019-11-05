У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6

У берегов Королевства Тонго произошло землетрясение магнитудой 6,6, говорится в сообщении Геологической службы США.

Эпицентр стихийного бедствия располагался в 133 км от города Неиафу на острове Вавау. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,4 км. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее толчки магнитудой 6 сейсмологи зафиксировали в 28 км к юго-западу от чилийского города Ильяпель.

В октябре на Филиппинах произошло три землетрясения с магнитудой более 6, в результате которых погибли как минимум 15 человек, свыше 500 были ранены. Стихийное бедствие повредило более 9,7 тыс. домов и зданий.



