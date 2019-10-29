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Политика ,  
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В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, помогающим трубоукладочным судам проекта «Северный поток-2», использовавшимся для строительства трубопроводов
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

«Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению того, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе», — сказал Барр.

Документом предлагается запретить въезд в Соединенные Штаты физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к трубоукладочным судам, занятым при строительстве «Северного потока-2».

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В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом. По словам Барра, строя «Северный поток-2», Россия расширяет свое влияние в Европе, и администрации Трампа следует разработать «стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС».

В июле комитет Сената США по международным делам одобрил введение санкций против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. Предполагается, что меры будут вводиться, если судно прокладывает трубы на глубине от 100 футов (около 30,5 м) ниже уровня моря. Документ еще не подписан президентом США Дональдом Трампом.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что проект газопровода Nord Stream 2 стал ударом по безопасности энергоснабжения в Европе. В Минэнерго отметили, что после ввода газопровода в строй Евросоюз станет подвержен риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину. Согласно планам «Газпрома», строительство «Северного потока-2» из России в Германию должно было быть завершено к концу 2019 года. Проект предполагает ввод в эксплуатацию двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая, стоимость работ оценивается в €9,5 млрд.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Северный поток - 2», санкции, Конгресс США
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