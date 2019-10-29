В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, помогающим трубоукладочным судам проекта «Северный поток-2», использовавшимся для строительства трубопроводов

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Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

«Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению того, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе», — сказал Барр.

Документом предлагается запретить въезд в Соединенные Штаты физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к трубоукладочным судам, занятым при строительстве «Северного потока-2».

В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом. По словам Барра, строя «Северный поток-2», Россия расширяет свое влияние в Европе, и администрации Трампа следует разработать «стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС».