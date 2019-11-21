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Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе

Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в городе Очаков, куда глава государства прибыл для осмотра возвращенных Россией украинских кораблей, передает «Интерфакс-Украина».

«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине — ред.) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь — ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — сказал глава государства.

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Говоря об инициативе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, предложившего организовать встречу Зеленского и Путина в казахской степи,  украинский президент высказал свое мнение относительно того, как звучало это предложение из уст Назарбаева. «Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (лидеров Украины и России — ред)», — заявил украинский президент.

Зеленский также сообщил Назарбаеву, что готов к любым форматам ради достижения мира на Донбассе и возвращения «наших территорий».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя инициативу Назарбаева о встрече с Зеленским на нейтральной территории, отверг возможность встречи до переговоров в «нормандском» формате. Тогда российский президент напомнил, что Назарбаев долго жил на Украине, относится к этой стране с симпатией и все время «транслирует» российскому лидеру это отношение. «Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями <…> Не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться», — говорил Путин.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Белоруссия, Донбасс, Александр Лукашенко
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