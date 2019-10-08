Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Решение конфликта, уверен белорусский лидер, зависит от того, сядут ли главные игроки — Россия и Украина — за стол переговоров и начнут ли принимать решения

Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске, сообщает ТАСС.

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных, <...> их тоже избегать нельзя», — отметил он.

«Главное, чтобы главные стороны, Украина и Россия, ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — добавил Лукашенко.

Также окончания войны в Донбассе нельзя будет добиться без участия США в переговорах, заметил Лукашенко. По его словам, Вашингтон погружен в происходящие на Украине политические и экономические процессы.

«Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают», — заявил глава государства.