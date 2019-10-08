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Политика ,  
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Решение конфликта, уверен белорусский лидер, зависит от того, сядут ли главные игроки — Россия и Украина — за стол переговоров и начнут ли принимать решения
Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске, сообщает ТАСС.

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных, <...> их тоже избегать нельзя», — отметил он.

«Главное, чтобы главные стороны, Украина и Россия, ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — добавил Лукашенко.

Также окончания войны в Донбассе нельзя будет добиться без участия США в переговорах, заметил Лукашенко. По его словам, Вашингтон погружен в происходящие на Украине политические и экономические процессы.

«Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают», — заявил глава государства.

Он также обратил внимание на возникшую опасность противостояния между Востоком и Западом, градус в отношениях которых уже достиг, по его мнению, предела. Белорусский лидер отметил, что процесс разрушения контроля над вооружениями де-факто вышел на финишную прямую после недавнего выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг, считает Лукашенко, является «последним рубежом». Он уверен, что если Москва и Вашингтон не договорятся о его продлении, то уже к 2021 году ядерное оружие в мире вообще не будет регулироваться.

«Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно — пропасть», — заключил Лукашенко.

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Макей — РБК: «Нет смысла подозревать Белоруссию в попытках уйти на Запад»

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко в настоящее время видит по меньшей мере три варианта развития ситуации в Донбассе:

  • стороны могут достичь договоренностей в рамках минских соглашений, которые министр назвал «несправедливым процессом»;
  • «бесконечно долгое» затягивание решения вопроса, которое в итоге приведет к тому, что население Донбасса начнет откровенно ненавидеть украинские власти;
  • отказ Киева от Донбасса.

В начале октября была утверждена «формула Штайнмайера», которая предполагает особый порядок управления в Донбассе и график разведения сил. Именно эти два пункта являются условием проведения встречи «нормандской четверки».

Автор: Анна Трунина
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, эскалация конфликта, Донбасс
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