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Комитет Сената США одобрил назначение Салливана послом в России

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте председатель комитета Джеймс Риша (республиканец, от штата Айдахо).

«Я рад видеть, что кандидатура Джона Салливана на пост посла США в России одобрена сегодня в полном составе сената. Опыт работы господина Салливана на посту заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о проблемах, которые мы имеем с Россией, и я надеюсь, что Сенат вскоре подтвердит его», — говорится в сообщении.

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Пост посла США в России с октября 2017 года занимал Джон Хантсман. В августе он подал заявление об отставке, в начале октября он покинул Россию. Сообщалось, что Хантсман намерен баллотироваться на пост губернатора в штате Юта. В середине октября президент США Дональд Трамп выдвинул на освободившуюся должность Салливана, который сейчас занимает должность заместителя госсекретаря.

Источники в российском дипведомстве и источник, знакомый с ходом процедуры с американской стороны, подтвердили РБК, что в МИД России предварительно одобрили прибытие в Москву Салливана. Собеседник РБК отметил, что кандидатуру нового американского посла Сенат одобрит в декабре, после чего дипломат сможет приступить к работе.

Теги: Сенат США, посол России в США
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