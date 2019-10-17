Трамп предложил сенату кандидатуру нового посла США в России

Речь идет о Джоне Салливане. Его кандидатура внесена в сенат на утверждение

Джон Cалливан и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп внес в сенат на утверждение кандидатуру Джона Салливана в качестве нового посла США в России. Если сенат одобрит кандидатуру Салливана, он сменит покинувшего ранее Россию Джона Хантсмана.

О том, что Трамп выбрал в качестве нового посла Салливана, стало известно еще на прошлой неделе. В настоящее время он занимает пост заместителя главы Госдепартамента США.

В конце августа Трамп, оценивая перспективы назначения Салливана в качестве нового посла в России, говорил, что его в России «очень уважают». Среди других кандидатов на этот пост фигурировала кандидатура специального представителя американского президента по КНДР Стивена Бигана. Однако позднее стало известно, что он решил сосредоточиться на вопросе безъядерного статуса Корейского полуострова.



Ранее пост посла с октября 2017 года занимал Джон Хансман. В августе он подал заявление об отставке, в начале октября он покинул Россию. Сообщалось, что Хантсман намерен баллотироваться на пост губернатора в штате Юта.