Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 15:52
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани Политика, 20:04 В Петербурге из-за пожара из торгового центра вывели более 2 тыс. человек Общество, 20:01 Попадание шайбы в лицо и курьез в Китае. Самые яркие моменты КХЛ Спорт, 19:40 Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии Политика, 19:36 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 19:32 Трамп предложил сенату кандидатуру нового посла США в России Политика, 19:29 Глава ФСБ предложил регламентировать использование дронов в России Политика, 19:25 Глава ОСК вспомнил шутку про верблюда из-за ситуации с импортозамещением Экономика, 19:24 В Москве в третий раз с начала октября образовались девятибалльные пробки Общество, 19:21 Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Политика, 19:19 Умер двукратный призер Олимпийских игр Андрей Смирнов Спорт, 19:12 ЕСПЧ обязал Украину заплатить уволенным по закону о люстрации чиновникам Политика, 19:04 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Общество, 18:59
Политика ,  
0 
Трамп предложил сенату кандидатуру нового посла США в России
Речь идет о Джоне Салливане. Его кандидатура внесена в сенат на утверждение
Джон Cалливан и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп внес в сенат на утверждение кандидатуру Джона Салливана в качестве нового посла США в России. Если сенат одобрит кандидатуру Салливана, он сменит покинувшего ранее Россию Джона Хантсмана.

Политика
Трамп оценил перспективы Салливана в качестве посла России

О том, что Трамп выбрал в качестве нового посла Салливана, стало известно еще на прошлой неделе. В настоящее время он занимает пост заместителя главы Госдепартамента США.

В конце августа Трамп, оценивая перспективы назначения Салливана в качестве нового посла в России, говорил, что его в России «очень уважают». Среди других кандидатов на этот пост фигурировала кандидатура специального представителя американского президента по КНДР Стивена Бигана. Однако позднее стало известно, что он решил сосредоточиться на вопросе безъядерного статуса Корейского полуострова.

Ранее пост посла с октября 2017 года занимал Джон Хансман. В августе он подал заявление об отставке, в начале октября он покинул Россию. Сообщалось, что Хантсман намерен баллотироваться на пост губернатора в штате Юта.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, посол США в России, сенат
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Трамп оценил перспективы Салливана в качестве посла России
Политика
NYT узнала о планах Трампа отправить заместителя Помпео послом в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter