«Нафтогаз» заявил о планах вести переговоры с «Газпромом» при участии ЕК

«Нафтогаз» планирует вести переговоры по продлению транзитного контракта с «Газпромом» в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в программе «Свобода слова» на канале ICTV.

По его словам, это позволит представителям России, Украине и Еврокомиссии «прозрачно» обсуждать последнее предложение российской компании для обеспечения «справедливых европейских условий продолжения транзита».

18 ноября «Газпром» изложил «Нафтогазу» условия, при выполнении которых российская компания согласится на продление транзита газа через Украину. В частности «Нафтогазу» предлагается отказ от судебных исков к «Газпрому» в международном арбитраже, отзыв ходатайства об инициировании Еврокомиссией расследования против компании и снятие с «Газпрома» штрафа за «нарушение экономической конкуренции», наложенного Антимонопольным комитетом Украины. В случае отказа от первого предложения, «Газпром» рассматривает возможность заключение контракта на один год.

В Минэнерго Украины назвали эти условия «неприемлемыми» — Киев не устраивает ни предложение отказаться от арбитражей, ни подписание нового договора по транзиту на один год. Глава ведомства Алексей Оржель отметил, что компромиссы в этом вопросе можно искать только, если будут приняты судебные требования и подписан контракт на длительный срок.