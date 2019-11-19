Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому контракту

Претензии Украины к России по газовому вопросу в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ему «нечего добавить» к пояснениям, которые дал президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бразилии. «Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо», — пояснил Песков.

14 ноября на саммите БРИКС в Бразилии Путин напомнил, что Украина взяла на себя обязательство привести свое законодательство в соответствие с европейским. По его словам, риск для прекращения транзита российского газа существует. Глава государства также отметил, что Россия готова сотрудничать с Украиной по поставкам ей газа, причем его цена может быть снижена на 25%.