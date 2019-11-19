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Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому контракту

Претензии Украины к России по газовому вопросу в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ему «нечего добавить» к пояснениям, которые дал президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бразилии. «Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо», — пояснил Песков.

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«Газпром» направил Киеву предложения по транзиту газа через Украину

14 ноября на саммите БРИКС в Бразилии Путин напомнил, что Украина взяла на себя обязательство привести свое законодательство в соответствие с европейским. По его словам, риск для прекращения транзита российского газа существует. Глава государства также отметил, что Россия готова сотрудничать с Украиной по поставкам ей газа, причем его цена может быть снижена на 25%.

Действующий контракт на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря. 18 ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз» предложение о продлении этого соглашения или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год. Одним из условий является отказ «Нафтогаза» от судебных исков к «Газпрому» в международном арбитраже, а также отзыв ходатайства об инициировании Еврокомиссией расследования против компании. В Минэнерго Украины эти условия сочли «неприемлемыми». Министр Алексей Оржель отметил, что компромиссы в этом вопросе можно искать только в случае принятия судебных требований и подписания контракта на длительный срок.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания будет вести переговоры по газу с российским «Газпромом» только в трехстороннем формате.

Теги: Газпром, Дмитрий Песков, Нафтогаз, Украина
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