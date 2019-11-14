Киев отверг встречу Путина и Зеленского до саммита «нормандской четверки»

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Зеленский не планирует двустороннюю встречу с российским лидером, а переговоры пока возможны только в «нормандском формате»

Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Украина не планирует двустороннюю встречу президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, однако переговоры возможны в «нормандском формате». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.

«Короткий ответ: нет, мы сейчас не планируем двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу «нормандской четверки», — отметил министр. По его словам, украинская сторона благодарна бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за предложение организовать встречу Зеленского и Путина в Нур-Султане. «Я думаю, что на этом этапе Украина достаточно имеет возможностей встретиться, в первую очередь в «нормандской четверке», — сказал Пристайко.

Глава МИДа добавил, что Киев в настоящее время ведет переговоры о дате встречи лидеров в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина). «Я думаю, до конца года саммит все же состоится», — уточнил он.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести личную встречу Зеленского с Путиным на территории страны. Он уточнил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, который дал свое согласие.