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Киев отверг встречу Путина и Зеленского до саммита «нормандской четверки»
По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Зеленский не планирует двустороннюю встречу с российским лидером, а переговоры пока возможны только в «нормандском формате»
Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Украина не планирует двустороннюю встречу президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, однако переговоры возможны в «нормандском формате». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.

«Короткий ответ: нет, мы сейчас не планируем двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу «нормандской четверки», — отметил министр. По его словам, украинская сторона благодарна бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за предложение организовать встречу Зеленского и Путина в Нур-Султане. «Я думаю, что на этом этапе Украина достаточно имеет возможностей встретиться, в первую очередь в «нормандской четверке», — сказал Пристайко.

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Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в степи

Глава МИДа добавил, что Киев в настоящее время ведет переговоры о дате встречи лидеров в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина). «Я думаю, до конца года саммит все же состоится», — уточнил он.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести личную встречу Зеленского с Путиным на территории страны. Он уточнил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, который дал свое согласие.

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Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

В Кремле в ответ на предложение Назарбаева сообщили, что Путин готов встретиться с Зеленским, однако он не заинтересован во «встрече ради встречи». По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Москва ждет подготовительной работы от Киева, а также полного выполнения украинской стороной взятых на себя минских обязательств.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, «нормандский формат»
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