Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Путин готов встретиться с Зеленским, однако «встреча ради встречи» Кремль не интересует. Такие переговоры должны тщательно готовиться, и, кроме того, Москва все еще ждет от Киева исполнения обязательств, заявил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Встреча лидеров России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин был бы готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он сообщил, что взял на себя роль посредника.

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений. Вы знаете, что президент Путин является сторонником реанимации отношений, но сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева», — заявил Песков.

Он отметил, что президент России к потенциальной встречи с украинским коллегой готов. «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Мы сейчас все концентрируемся на подготовке встречи «нормандского формата», — объяснил он.

По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева. «Есть понимание, которое было достигнуто контактной группой в Минске и ряд обязательств, взятых на себя украинской стороной», — заметил он.