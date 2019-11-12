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Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским, однако «встреча ради встречи» Кремль не интересует. Такие переговоры должны тщательно готовиться, и, кроме того, Москва все еще ждет от Киева исполнения обязательств, заявил Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Встреча лидеров России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин был бы готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он сообщил, что взял на себя роль посредника.

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений. Вы знаете, что президент Путин является сторонником реанимации отношений, но сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева», — заявил Песков.

Он отметил, что президент России к потенциальной встречи с украинским коллегой готов. «Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Мы сейчас все концентрируемся на подготовке встречи «нормандского формата», — объяснил он.

По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева. «Есть понимание, которое было достигнуто контактной группой в Минске и ряд обязательств, взятых на себя украинской стороной», — заметил он.

Ранее в Кремле уже заявляли, что «встреча ради встречи» Путина и Зеленского никому не нужна, и Москву интересует лишь встреча «ради результата». Условием встречи Песков называл то, что Киев вначале должен подтвердить свою готовность выполнить минские договоренности, а также «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик» (ДНР и ЛНР).

«Сейчас нужно набраться терпения, подождать, когда будет сформулирован подход украинской стороны. И когда мы поймем, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и после этого уже в повестку может встать вопрос о «нормандском» саммите», — говорил Песков.

Пока прямых переговоров с глазу на глаз между Путиным и Зеленским не было. Президенты ограничивались телефонными переговорами. После телефонных разговоров 11 июля и 7 августа Украина и Россия организовали масштабный обмен заключенными и удерживаемыми лицами. В итоге на родину вернулись украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе и режиссер Олег Сенцов. Обратно в Москву отправился руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский и другие россияне.

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Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Увидеться лидеры двух стран могут на переговорах «нормандского формата» с участием Франции и Германии, однако пока дата саммита не определена. Условием «нормандской встречи» являлось разведение войск в Донбассе (прошло в ЛНР и ДНР к 9 ноября) и подписание Украиной «формулы Штайнмайера», которая регулирует порядок местных выборов и предоставления особого статуса Донбассу (состоялось в октябре).

Организовать личную встречу Путина и Зеленского предложил во вторник Нурсултан Назарбаев. Первый президент Казахстана заявил, что уже обсудил это с Зеленским, который дал свое согласие. «Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — сказал он. До этого инициативу о встрече лидеров двух стран выдвигал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В качестве площадки он, в свою очередь, предлагал Минск.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский
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