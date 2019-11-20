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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

Уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«В среднем за январь—сентябрь она [безработица] составила 4,6% экономически активного населения», — сказал Путин. Это самое низкое значение в современной истории страны, добавил он.

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В середине сентября стало известно, что общая численность безработных в России в августе 2019 года по сравнению с июлем снизилась на 106 тыс. человек — до 3 млн 258 тыс. человек. В процентном выражении этот показатель составил 4,3%, обновив исторический минимум.

Предыдущий раз уровень безработицы обновил минимальное значение за всю историю наблюдений (с 1991 года) в июле — тогда он составил 4,4%. В июле этот показатель подрос до 4,5%.

В июне Росстат назвал сферы с наибольшим числом безработных. Ими оказались оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов. 

Теги: безработица, Владимир Путин
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