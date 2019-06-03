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Росстат назвал сферы с наибольшим числом безработных

В первом квартале 2019 года наибольшее число безработных граждан (более 581 тыс. человек) приходилось на оптовую и розничную торговлю, а также на сферу ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, отмечает RT.

Также отмечается значительное число безработных специалистов в сфере обрабатывающих производств (434 тыс. человек), строительства (282 тыс. человек), сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (275 тыс. человек), а также в сфере транспортировки и хранения (216 тыс. человек).

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Меньше всего безработных в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек.

На сайте Росстата отмечается, что, по данным на конец апреля 2019 года, в органах службы занятости населения состояли на учете в качестве безработных 817 тыс. человек, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости населения составил 59,0%.

Теги: безработица, Росстат
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