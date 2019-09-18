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Экономика ,  
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Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Общая численность безработных в России в августе 2019 года по сравнению с июлем снизилась на 106 тыс. человек и составила 3 млн 258 тыс. человек. В процентном выражении это 4,3%. Об этом говорится в материалах Росстата, поступивших в РБК.

Численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше) в августе достигла 75,7 млн человек, или 52% от общей численности населения России. Численность официально зарегистрированных безработных в этом же месяце снизилась на 15 тыс. человек по сравнению с июлем, до 712 тыс. человек.

Предыдущий раз уровень безработицы обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года в июне: тогда он составлял 4,4%. В июле уровень подрос до 4,5%. В период с января по февраль безработица составляла 4,9%, в марте-апреле — 4,7%, а в мае — 4,5%.

Как ранее сообщили в Росстате, по итогам 2018 года самый высокий уровень напряженности на рынке труда в регионах России наблюдался в Карачаево-Черкесской Республике. При этом самая спокойная обстановка на рынке труда была зафиксирована в Москве и на Чукотке. При составлении рейтинга учитывались четыре показателя: уровень занятости, уровень безработицы населения, среднее время поиска работы безработными и доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более.

Теги: безработица, Росстат
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