Одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы

Одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы

Одного из пострадавших в результате стрельбы в колледже Благовещенска выписали из больницы. Об этом сообщает Amur.Info со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, он находится в удовлетворительном состоянии и направлен на амбулаторное лечение. В Амурской областной детской клинической больнице изданию сообщили, что другой пациент переведен из реанимации в отделение. Он находится в состоянии средней тяжести.

Состояние третьего пациента, который находится в Благовещенской городской клинической больнице, оценивают как тяжелое с положительной динамикой, сообщил изданию и.о. заместителя главного врача по хирургии Петр Иванощук. Уточняется, что он активен и пытается вставать.

Стрельба в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске произошла 14 ноября. 19-летний студент открыл огонь из зарегистрированного на него охотничьего ружья. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Также было возбуждено дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).