Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 12:08
Почему Binance не попала в топ-10 нового рейтинга криптобирж Крипто, 17:58 9 критериев выбора самой выгодной платежной карты Партнерский материал, 17:57 Акимов назвал сроки выпуска первой партии электронных паспортов Общество, 17:50 «Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома» Экономика, 17:48 Прощание с фирмами-прокладками: почему бесполезно прятать бизнес в офшоре Pro, 17:47 Глава ВТБ сообщил о мечте отказаться от непрофильных активов Финансы, 17:39 Госдума приняла во втором чтении закон о признании физлиц СМИ-иноагентами Политика, 17:37 Зеленский пообещал не бриться до прибытия на Украину задержанных кораблей Общество, 17:31 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 17:28 23-ий рекорд Dow за год: что поддержит рост американского индекса Quote, 17:26 Определены номинанты Премии РБК 2019 Бизнес, 17:13 Во ФСИН ответили на сообщения об увольнении замглавы ведомства Общество, 17:09 Копаем по-новому: как производителю садовой техники не растерять клиентов Pro, 17:07 Песков сообщил о работе над проблемой разрыва муниципалитетов и госвласти Общество, 17:06
Финансы ,  
0 
Глава ВТБ сообщил о мечте отказаться от непрофильных активов

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не планирует новые крупные поглощения, так как у него уже достаточно активов. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По его словам, ВТБ также избавляется от прямого управления телекоммуникационным бизнесом, и останется только миноритарным акционером Ростелекома. Костин признался, что мечтает вообще освободиться от непрофильных активов, чтобы заниматься только банком.

«Тогда времени будет больше на детей, на личную жизнь. Но, как говорят, вход — 1 рубль, а выход — два», — сказал он.

Финансы
Глава ВТБ пообещал больше «никого особо не покупать» на банковском рынке

В начале июня глава ВТБ рассказал, что в ближайшее время банк не планирует «особо никого покупать». Так Костин прокомментировал законопроект, который предусматривает запрет государственным банкам покупать частные. По его словам, эта инициатива не скажется на банке негативно. В 2018 году ВТБ приобрел Саровбизнесбанк, Запсибкомбанк и банк «Возрождение».

В конце мая Костин выступил против этого запрета. Он заявлял, что такое предложение не совсем оправданно, так как равная конкуренция должна быть двусторонней. По его мнению, госбанки не должны иметь преимуществ, но их права также не должны ущемлять. Он отмечал, что покупка одного банка другим является коммерческой деятельностью, которая «определяется логикой бизнеса». Сомнения в необходимости запрета также высказывал первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Теги: ВТБ, Андрей Костин
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Глава ВТБ пообещал больше «никого особо не покупать» на банковском рынке
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter