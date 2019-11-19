Глава ВТБ сообщил о мечте отказаться от непрофильных активов

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не планирует новые крупные поглощения, так как у него уже достаточно активов. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По его словам, ВТБ также избавляется от прямого управления телекоммуникационным бизнесом, и останется только миноритарным акционером Ростелекома. Костин признался, что мечтает вообще освободиться от непрофильных активов, чтобы заниматься только банком.

«Тогда времени будет больше на детей, на личную жизнь. Но, как говорят, вход — 1 рубль, а выход — два», — сказал он.

В начале июня глава ВТБ рассказал, что в ближайшее время банк не планирует «особо никого покупать». Так Костин прокомментировал законопроект, который предусматривает запрет государственным банкам покупать частные. По его словам, эта инициатива не скажется на банке негативно. В 2018 году ВТБ приобрел Саровбизнесбанк, Запсибкомбанк и банк «Возрождение».