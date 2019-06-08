Силуанов усомнился в необходимости запретить госбанкам покупать частные

Силуанов не поддержал идею запретить государственным банкам покупать частные и выступил за ограничение сроков, в течение которых санируемый банк принадлежит ЦБ

Антон Силуанов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов усомнился в необходимости законодательного запрета на покупку госбанками частных банков, но заявил, что санация банков «должна иметь конечный срок». Об этом он заявил журналистам на ПМЭФе, отвечая на вопрос РБК.

«Могут возникать разные ситуации. [Частный] банк <...> может быть интересен какому-то банку, действующему на рынке, в том числе государственному. Почему бы его не приобрести?» — сказал Силуанов.

Однако санация банков со стороны Центробанка при этом «должна быть не бесконечна», она должна «иметь конечный срок», считает он. Задача ЦБ — вывести санируемый банк на нормальную работу и продать, подчеркнул Силуанов: «Но бесконечно находиться под зонтиком участия Центрального банка — здесь уже конфликт интересов возникает. Мы видим, что это неправильно и нехорошо влияет на банковский сектор».

С идеей запретить государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний выступили Минэкономразвития, ФАС и ЦБ. Соответствующий законопроект предполагает внесение изменений в закон «О защите конкуренции», запрет касается Российской Федерации, Банка России, субъектов РФ, муниципальных и государственных образований, а также банков, более 50% акций или долей которых напрямую принадлежат государству или Центробанку.