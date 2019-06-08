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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Силуанов усомнился в необходимости запретить госбанкам покупать частные
Силуанов не поддержал идею запретить государственным банкам покупать частные и выступил за ограничение сроков, в течение которых санируемый банк принадлежит ЦБ
Антон Силуанов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов усомнился в необходимости законодательного запрета на покупку госбанками частных банков, но заявил, что санация банков «должна иметь конечный срок». Об этом он заявил журналистам на ПМЭФе, отвечая на вопрос РБК.

«Могут возникать разные ситуации. [Частный] банк <...> может быть интересен какому-то банку, действующему на рынке, в том числе государственному. Почему бы его не приобрести?» — сказал Силуанов.

Однако санация банков со стороны Центробанка при этом «должна быть не бесконечна», она должна «иметь конечный срок», считает он. Задача ЦБ — вывести санируемый банк на нормальную работу и продать, подчеркнул Силуанов: «Но бесконечно находиться под зонтиком участия Центрального банка — здесь уже конфликт интересов возникает. Мы видим, что это неправильно и нехорошо влияет на банковский сектор».

Финансы
Государство решило запретить себе покупку частных банков

С идеей запретить государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний выступили Минэкономразвития, ФАС и ЦБ. Соответствующий законопроект предполагает внесение изменений в закон «О защите конкуренции», запрет касается Российской Федерации, Банка России, субъектов РФ, муниципальных и государственных образований, а также банков, более 50% акций или долей которых напрямую принадлежат государству или Центробанку.

Законопроект предусматривает два исключения — ЦБ может стать владельцем частного банка или организации в случае санации, а государство может совершить покупку при принятии соответствующего закона или же по распоряжению президента либо правительства.

С критикой законопроекта выступил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, предлагаемые изменения направлены на возглавляемый им банк. Необходимо, чтобы конкуренция была равной, у госбанков не должно быть как преимуществ перед коммерческими, так и ограничений, которые не действуют на частные финансовые организации, считает Костин.

По его словам, «покупка банков не определяется логикой огосударствления, а определяется логикой бизнеса». «Если нужно для бизнеса — мы покупаем. Не нужно — мы не покупаем», — добавил глава ВТБ.

Финансы
Костин раскритиковал проект о запрете госбанкам покупать частные

«Главным консолидатором» банковского сектора Костин считает не ВТБ, а Центробанк. За два года ВТБ купил активы банков на 450 млрд руб., а ЦБ — на 6,5 трлн руб., пояснил он. Костин предложил ввести ограничения на сроки, в течение которых ЦБ может владеть акциями коммерческих банков, поскольку банк не должен «бесконечно» владеть санируемыми банками, одновременно помогая им и надзирая за ними.

Авторы: Антон Фейнберг, Константин Нагаев
Теги: ПМЭФ-2019, Антон Силуанов
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