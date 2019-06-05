Глава ВТБ пообещал больше «никого особо не покупать» на банковском рынке

ВТБ, купивший в 2018 году три частных банка, не планирует больше «особо никого покупать», заявил Андрей Костин, выступающий против запрета на покупку госбанками частных. Практика же, когда банками владеет ЦБ, порочна, считает он

Андрей Костин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что в ближайшее время банк «не собирается особо никого покупать», поэтому законопроект о запрете госбанкам покупать частные на ВТБ негативно не скажется. «Для нас это не больная мера», — уверен он. Законодательную инициативу Минэкономики и других ведомств, поддержанную ЦБ, Костин прокомментировал после проведения годового собрания акционеров ВТБ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

В прошлом году из госбанков ВТБ был самым активным покупателем частных банков: за год он приобрел банк «Возрождение», нижегородский Саровбизнесбанк и тюменский Запсибкомбанк.

Костин возражает против использования самого понятия «госбанк»: «Этот термин не прописан ни в одном документе. Есть акционерные общества, в которых есть меньшее или большее участие государства, к тому же в разных лицах. Например, у Сбербанка это ЦБ, у нас же — правительство». Покупка одного банка другим — это коммерческая деятельность и ограничивать ее не стоит, повторил он свою высказанную ранее позицию. В конце мая Костин уже выступал против принятия законопроекта, прямо назвав его «законом ВТБ» — поскольку его банк в последние годы приобретает коммерческие банки.

Ответственным за огосударствление банковского сектора Костин назвал ЦБ, который стал собственником нескольких частных банков в рамках санации. «Когда надзорный орган владеет банками — это неправильная система. Я понимаю, конечно, это вынужденная мера, необходимость санировать банки с кучей злоупотреблений. Но вообще это порочная практика», — подчеркнул Костин.

В середине мая Министерство экономики разработало законопроект, который запрещал бы госбанкам покупать частные банки. У правила будет два исключения: это вход ЦБ в капитал санируемого банка либо разрешение купить частный банк по особому распоряжению президента или правительства.