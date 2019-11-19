Кремль не исключил подписания итогового документа на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что по итогам саммита в «нормандском формате» с участием президентов России, Украины, Франции и Германии может быть составлен некий итоговый документ. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Можно ожидать, что там будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока сложно сказать», — отметил пресс-секретарь.

Саммит пройдет 9 декабря в Париже. Последняя встреча глав стран «нормандской четверки», посвященная проблеме урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, состоялась в 2016 году. Темой грядущего саммита вновь станет выполнение минских соглашений и урегулирование ситуации в Донбассе.

Песков отмечал, что не стоит слишком много ждать от этой встречи, чтобы впоследствии не разочаровываться, и одновременно предлагал не занижать ожидания. Утром 19 ноября глава пресс-службы Кремля говорил, что программа саммита находится в стадии разработки.