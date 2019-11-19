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Кремль ответил на вопрос о личной встрече Путина и Зеленского в Париже

Программа встреч президента России в Париже, где 9 декабря пройдет саммит глав государств «нормандской четверки», пока не готова, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Программа поездки только на стадии проработки», — сказал глава пресс-службы Кремля. Такой ответ он дал на вопрос о том, может ли в рамках саммита состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Накануне Кремль подтвердил, что согласованной датой встречи глав Франции, Германии, России и Украины стало 9 декабря. Встреча состоится в Париже, обсуждать на ней будут урегулирование ситуации на юго- востоке Украины и выполнение минских соглашений.

12 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предлагал организовать личную встречу между президентами России и Украины. Комментируя это заявление, в Кремле указали, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского пока рано, так как приоритетом для Кремля является подготовка к саммиту в «нормандском формате». «Встреча ради встречи» Москву не интересует, говорил тогда Песков.

Теги: саммит, Владимир Путин, Владимир Зеленский
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