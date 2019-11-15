Елисейский дворец назвал дату нового саммита в «нормандском формате»

Встреча глав государств в «нормандском формате» состоится 9 декабря, сообщает агентство Bloomberg. Аналогичную информацию публикует Le Figaro со ссылкой на администрацию президента Франции.
По данным газеты, встреча в верхах пройдет в Париже.
В сообщении, на которое ссылается Le Figaro, указывается, что целью нового саммита является «открытие новой страницы в выполнении минских договоренностей».
Дату встречи в своем Twitter подтвердил и офис украинского президента.
В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия, в последний раз их лидеры встречались в 2016 году. После победы на выборах на Украине Владимира Зеленского представители четырех стран неоднократно заявляли о необходимости новой встречи. В частности, об этом говорилось на встрече Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время их переговоров в Брегансоне 19 августа.