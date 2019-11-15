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Елисейский дворец назвал дату нового саммита в «нормандском формате»
Ожидается, что главы четырех государств встретятся в Париже и обсудят выполнение минских договоренностей
Фото: Imago / ТАСС

Встреча глав государств в «нормандском формате» состоится 9 декабря, сообщает агентство Bloomberg. Аналогичную информацию публикует Le Figaro со ссылкой на администрацию президента Франции.

По данным газеты, встреча в верхах пройдет в Париже.

В сообщении, на которое ссылается Le Figaro, указывается, что целью нового саммита является «открытие новой страницы в выполнении минских договоренностей».

Дату встречи в своем Twitter подтвердил и офис украинского президента.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия, в последний раз их лидеры встречались в 2016 году. После победы на выборах на Украине Владимира Зеленского представители четырех стран неоднократно заявляли о необходимости новой встречи. В частности, об этом говорилось на встрече Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во время их переговоров в Брегансоне 19 августа.

В Москве при этом настаивали на том, что до саммита необходимо было решить вопрос о разведении сил в Донбассе в соответствии с соглашением, которое было заключено в середине октября. В результате отводить свои подразделения украинская армия и самопровозглашенные республики Донбасса начали в ноябре.

Владимир Путин в этом году еще ни разу не встречался с Зеленским. Переговоры двух лидеров предлагал организовать первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако Путин 14 ноября заявил, что договорился с главой Украины, что встречаться они будут в «нормандском формате». «Ну а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи», — сказал президент России.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «нормандская четверка», Владимир Путин, Владимир Зеленский
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