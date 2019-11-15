Елисейский дворец назвал дату нового саммита в «нормандском формате»

В Москве при этом настаивали на том, что до саммита необходимо было решить вопрос о разведении сил в Донбассе в соответствии с соглашением, которое было заключено в середине октября. В результате отводить свои подразделения украинская армия и самопровозглашенные республики Донбасса начали в ноябре.

Владимир Путин в этом году еще ни разу не встречался с Зеленским. Переговоры двух лидеров предлагал организовать первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако Путин 14 ноября заявил, что договорился с главой Украины, что встречаться они будут в «нормандском формате». «Ну а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи», — сказал президент России.