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Кремль подтвердил дату встречи «нормандской четверки»

Саммит глав государств в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков попросил не завышать ожидания от этой встречи. «Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать в надежде, что подготовка все-таки возымеет свои результаты», — сказал он.

По его словам, это очень долгожданная и серьезная встреча. Пресс-секретарь также отметил, что в работе «нормандской четверки» был большой перерыв, поэтому и не стоит высказывать какие-либо ожидания.

15 ноября администрация президента Франции сообщила, что саммит глав государств в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится 9 декабря. Встреча должна пройти в Париже.

Саммит будет посвящен дальнейшему выполнению минских договоренностей и урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В частности, речь пойдет об особом статусе Донбасса.

Последний раз «нормандская четверка» собиралась в 2016 году. Саммиту препятствовали множество факторов, один из которых — обязательное разведение войск вдоль линии соприкосновения на Донбассе, запланированное на октябрь. Вооруженные силы Украины и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик развели войска в Золотом и Петровском лишь в ноябре.

Теги: Дмитрий Песков, «нормандский формат», саммит
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