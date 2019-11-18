Лавров заявил о «созревших» для нормандского саммита условиях

Российская сторона не выдвигала «искусственных условий» для проведения встречи лидеров «нормандского» формата (Россия, Украина, Германия и Франция). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения», — подчеркнул он.

По его словам, речь идет о решениях, принятых в 2015 и 2016 годах, которые «саботировались режимом Порошенко во всем, что касается политического процесса». Лавров добавил, что условия для проведения «нормандского» саммита «созрели», именно поэтому стороны согласовали встречу на 9 декабря.

Ранее, 15 ноября, администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что саммит глав государств в «нормандском формате» состоится 9 декабря, встреча должна пройти в Париже. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту дату, попросив при этом «не завышать ожидания» от будущей встречи. Последний раз в таком формате лидеры России, Украины, Франции и Германии встречались в 2016 году.